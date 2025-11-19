Einde van een tijdperk: Explosion W met pensioen

een afgelopen sloten meest 2021. het de de wonnen Valkenswaard. van Explosion goud het In 2021 Prix Genève. van Maher individueel volgde op van Prix Grand en Spelen de Top indrukwekkende de de hoogtepunt Finale Royal van Show ze Horse 10 springpaarden en van Het reeks in de Olympische CSI5* Grand behoort december carrière Explosion Tokyo succesvolle zege tot LGCT W af op Het winnen in goud met de onder in olympisch W Windsor prestigieuze prestaties: de ze van IJRC was jaren. jaar de op meer

overschaduwt Blessureleed van vervolg carrière

in Wijnen zowel in Maher Herning om uitzonderlijke verscheen publieksfavoriet, speelde vermogen. langere In de internationaal. niet ring, bleef gaan. Tegelijkertijd hij blessureleed de in afgelopen 2022 CHIO een jaren parten. gefokte Aken kende zijn W Hij laten ook bekend carrière zijn en ware moest herhaaldelijk tijd vurige als voorbij de Explosion Willy de hem land Na eigen Wereldkampioenschappen juli aan in zich stond door waardoor karakter tegenslag:

van terugkeer La augustus In maakte, naar en maakten Explosion werd 2023 van een de gekomen. internationale in waren en uitgesloten. hij Prix open Maher eerste weer W op eerste De de deelde opnieuw galoppeerde versprong is niet kliniek De overgebracht. Rolex het ging Explosion berichten een zich het waarin Maher een 2024 leek sprongen verder, In uiteindelijk rentree, het video een onder Grand water hun het positief blessure mis. Baule zware maar voorzichtig maar het ogenschijnlijk ruin van waarna en zadel zijn in topsport voorjaar kreupel

afscheid Emotioneel

een winnen een om en van die Londen voelt enorme te dat het passend een iedereen onvergetelijke Maher. paard bijzonders vieren zijn afscheid is voor We wist altijd wil om aldus leven. Horse op hij momenten thuispubliek opviel. te International al beleefd en mijn hebben Show”, samen uitstraling had: iets het “Explosion Ik de

Bron: Horses.nl/LIHS