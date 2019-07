EK De Wolden: GOUD voor Young Riders in landenwedstrijd!

De Nederlandse Young Riders Lars Kersten, Bas Moerings, Veronique Morsink, Tom Schellekens en Rowen van de Mheen hebben vanavond GOUD gewonnen in de Landenwedstrijd van het EK. Belgie en Duitsland veroverden zilver en brons. Lars Kersten is leider van het individuele klassement met 0.07 strafpunten.

Het team van Luc Steeghs vocht zich in de laatste ronde van de Landenwedstrijd van een derde plaats naar het goud, door slechts een strafpunt toe te voegen aan het totaal. Een tijdfout van Veronique Morsink met Entrepreneur (Clinton x Libero H) en foutloze ronden van Bas Moerings met Fosther (Vigo d’Arsouilles x Cardent0), Rowen van de Mheen met Q-Verdi (Verdi TN x Contendro) en Lars Kersten met H-Cassino (Torino x Nebelhorn) die ook individueel als leider de finale van zondag ingaat.

Huldiging met champagne

Net als donderdag versloeg het Nederlands team Duitsland en nu ook België. Bij de huldiging van het team kwamen de welverdiende flessen champagne het podium op. De oranjemannen lieten zich de champagne goed smaken en gaven België, tweede, en Duitsland, derde, het nakijken.

Van de tien teams die in de beslissende ronden in de ring kwamen, voltrok de strijd om de ereplaatsen zich vooral tussen België, Duitsland en Nederland. Nederland kwam bij deze tweede en beslissende ronde vanaf de derde plaats. Eerst kwam Bas Moerings uit Roosendaal voor Nederland in de ring. Met Fosther ging hij zeer solide rond en zonder fouten voltooide hij zijn rit. Ook Duitslands eerste ruiter, Philipp Schulze Topphoff, bleef foutloos, terwijl de Belg Dieter Vermeiren, die eerder deze week indruk maakte met een aantal foutloze ritten, drie fouten maakte en Nederland daarmee hoop gaf op zilver.

Spannende strijd

De tweede Nederlandse deelnemer, Veronique Morsink ging met Entrepeneur ook foutloos rond, maar was helaas net iets te langzaam en kreeg een strafpunt voor tijdsoverschrijding. De tweede Duitser, Leonie Böckman, verging het minder goed. Met Label D’amour wierp ze twee balken af, waarmee Duitsland terugzakte naar de derde plaats. Ook de Belg Simon Morssinkhof ging de fout in met twee afgeworpen balken, waardoor Nederland opschoof naar goud, met voor ieder land nog twee ruiters te gaan.

Het slechtste resultaat werd weggestreept, waardoor Nederland het goud veilig kon stellen als Lars Kersten foutloos bleef en Duitsland een fout maakte. Dat gebeurde. Ondanks zijn afgescheurde kruisband ging Kersten heel gemakkelijk rond en bleef hij foutloos. Max Haunhorst liet met Chaccara een balk vallen en daarmee was Nederland zeker van goud.

Bang voor de driesprong

Veronique Morsink liet weten hiervan te hebben gedroomd. “Ik was bang voor de driesprong en daarom heb ik waarschijnlijk te voorzichtig gereden. Het leverde mij een strafpunt op, maar gelukkig had dat geen gevolgen voor het team”, glunderde zij na afloop.

Ook vijfde man Tom Schellekens, die voor de tweede ronde net buiten het team viel maar wel in het goud deelde, was blij. “Ik heb niet gereden, maar ben wel super gelukkig”, sprak hij na afloop.

Geweldige prestatie

Ingetogen, maar erg blij was coach Luc Steeghs. “Hier heeft vandaag een echt team gestaan. Stuk voor stuk bleven ze rustig en bleven ze zich concentreren op het rijden. Ook Bas Moerings, die geen enkele ervaring op dit niveau had. Geweldig zoals het team heeft gepresteerd. Ik ben er alleen maar voor dat iedereen zich op het rijden richt, maar in de ring moeten ze het zelf doen. En ze stonden er toen het moest. Een prima ploeg.”

CH de Wolden-voorzitter Christiaan Hendriksen had zich geen beter begin van de beslissende dagen van het EK kunnen voorstellen. De tweede finaledag en dan ook nog het tweede teamgoud. Dat is in één woord geweldig.”