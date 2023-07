EK junioren: Wesley de Boer beste Nederlander in openingsrubriek

Op het Europees kampioenschap springen voor de jeugd in Gorla Minore hebben de junioren vandaag hun eerste onderdeel gesprongen. In het ‘Speed en Handiness’ parcours over 1,40 m zette Wesley de Boer het beste Nederlandse resultaat neer. Hij reed Kaphira (v. Corland) met een foutloze rit naar de 21e plaats.

Nick Nanning zette het tweede Nederlandse resultaat neer. Met Bandia (v. Clinsmann II) werd hij 30e in deze rubriek van 98 deelnemers. Thijmen Vos eindigde met I’ve Got the Key (v. Womanizer) op plaats 48, Emma Bocken met Kadessa Z (v. Kannan) op 65 en Finn Boerekamp met Mimosa Sobral Da Costa (v. Cooper van de Heffinck) op 81.

Coen Willams aan kop

Met een foutloze en snelle ronde greep de Ierse ruiter Coen Williams met Conthanja (v. Conthargos) de overwinning. Tweede werd de Portugese Madalena Eloy met Forestelle des Cinq Chene (v. Mylord Carthago) en Lou Puch uit Zwitserland maakte met Leave the Light On (v. Lord Pezi) de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl