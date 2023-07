EK Junioren: Wesley de Boer op 2 in tweede onderdeel, Nederland voorlopig op brons

In de openingsrubriek van het Europees kampioenschap voor junioren was Wesley de Boer woensdag al de beste Nederlander. Vandaag in het tweede onderdeel herhaalde hij dat kunstje en deed en bovendien een grote schep bovenop: in rubriek over 1,40 m reed De Boer met Kaphira (v. Corland) naar een fraaie tweede plaats. Het Nederlandse team ligt op medaillekoers en staat voorlopig op de bronzen positie.

Wesley de Boer hield de lei schoon in 75,05 seconden en ook teamcollega’s Nick Nanning en Thijmen Vos bleven foutloos. Nanning werd met Bandia (v. Clinsmann II) in 76,22 seconden zevende en noteerde daarmee het tweede resultaat voor Nederland. Vos en I’ve Got the Key (v. Womanizer) werden met een rit in 78,11 seconden 16e.

Bocken en Boerekmap

Emma Bocken had met Kadessa Z (v. Kannan) een tijdfout op en eindigde op de 23e plaats. Finn Boerekamp en Mimosa Sobral Da Costa (v. Cooper van de Heffinck) liepen acht strafpunten op en staan op plek 56.

Nederland op voorlopig brons

Het voorlopige landenklassement wordt aangevoerd door Ierland. Duitsland staat op voorlopig zilver en Nederland op voorlopig brons.

Uitslag

Bron: Horses.nl