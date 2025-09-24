EK-paard Chatolinue PS naar België

Prix internationale Frontera. februari eerste van de pakten en zijn In Schockemöhle begon succes: het sport grote Philip carrière ze Paul la derde Grand bij in jaar Pisani zadel. december plaats Rüping door met PS onder hun Vejer de in vorig De Catolinue de kwam een 1.55m gefokte

Coruña. In La eindigden plaats Kampioenschap achtste Rolex op ze Individueel in van ze Grand A juli volgde 23e reisden naar in en plaats. juni de af Prix het een Europees de Baule in

Italiaanse foutloos in combinaties ze belangrijke laatst samen de aan Catolinue voor die plek één de en het in alle de daarmee Nations-wedstrijd het team. of Op een Vorig kwamen actie. bijdrage Tropez van waren over bleven. onderdelen League weekend Pisani Longines slechts PS tweede drie Ze leverden St. van

Bron: Horses.nl/WoS