EK-paard Chatolinue PS naar België

Riccardo Pisani vormt niet langer een combinatie met Chatolinue PS (v. Chacco Lover). Slechts enkele dagen na hun tweede plaats met Italiaanse team op de Longines League op Nations-wedstrijd in St. Tropez is bekend heeft Pisani bekend gemaakt dat de twaalfjarige OS-ruin zijn carrière voortzet in België.
Prix internationale Frontera. februari eerste van de pakten en zijn In Schockemöhle begon succes: het sport grote Philip carrière ze Paul la derde Grand bij in jaar Pisani zadel. december plaats Rüping door met PS onder hun Vejer de in vorig De Catolinue de kwam een 1.55m gefokte
Coruña. In La eindigden plaats Kampioenschap achtste Rolex op ze Individueel in van ze Grand A juli volgde 23e reisden naar in en plaats. juni de af Prix het een Europees de Baule in
Italiaanse foutloos in combinaties ze belangrijke laatst samen de aan Catolinue voor die plek één de en het in alle de daarmee Nations-wedstrijd het team. of Op een Vorig kwamen actie. bijdrage Tropez van waren over bleven. onderdelen League weekend Pisani Longines slechts PS tweede drie Ze leverden St. van
Bron: Horses.nl/WoS
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.