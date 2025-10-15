EK-paard Chatolinue PS naar Cian O’Connor

Vorige maand werd bekend dat Chatolinue PS (Chacco Lover x Stakkatol), die afgelopen zomer met Riccardo Pisani op het EK in A Coruña sprong, naar België verkocht was. Inmiddels is de 12-jarige ruin opnieuw verhuisd: hij is gekocht door Cian O’Connor.

Ellen Liem Door

In de FEI-database is Chatolinue PS op 29 september overgeschreven naar Ierland. Cian O’Connor maakt deze week in Vejer de la Frontera zijn internationale debuut met zijn nieuwe aanwinst.

Enorme aanwinst

Chatolinue PS was aanvankelijk gekocht door Abdel Said, die hem kort daarna doorverkocht aan Cian O’Connor. “Abdel en ik zijn goede vrienden en doen ook zaken met elkaar”, legt O’Connor uit aan Word of Showjumping. “Abdel vertelde me dat hij Chatolinue had gekocht en we waren het erover eens dat hij een enorme aanwinst zou zijn voor mijn paardenbestand, vooral met oog op het WK volgend jaar. Mijn plan is om hem van de winter te leren kennen en hopelijk een sterke band om te bouwen.”

Van Rüping naar Pisani

De door Paul Schockemöhle gefokte Catolinue PS begon zijn carrière in de internationale sport met Philip Rüping en kwam vorig jaar december bij Pisani onder het zadel. In februari pakten ze hun eerste grote succes: een derde plaats in de 1,55 m. Grote Prijs van Vejer de la Frontera.

La Baule, EK en St. Tropez

In juni volgde een achtste plaats in de Rolex GP van La Baule en in juli reisden ze af naar het Europees kampioenschap in A Coruña. Individueel eindigden ze op de 23e plaats. In september kwamen Pisani en Catolinue PS voor het laatst samen in actie. Op de Longines League of Nations-wedstrijd in St. Tropez waren ze één van de slechts drie combinaties die over alle onderdelen foutloos bleven. Daarmee leverden ze een belangrijke bijdrage aan de tweede plek van het Italiaanse team.

Bron: Horses.nl/WoS