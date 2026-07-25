EK springen jeugd 2026: Pedro Mansur met overmacht naar Europese childrentitel

Rick Helmink
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EK springen jeugd 2026: Pedro Mansur met overmacht naar Europese childrentitel featured image
Pedro Mansur. Foto: FEI
Door Rick Helmink

Pedro Mansur is nog maar 13 jaar, maar ondertussen wordt het voor de KNHS misschien toch al tijd om de zoon van de Brazilianen Yuri Mansur en Louisie Weber eens te vragen of hij na de jeugdtijd niet met een Oranje jas wil blijven rijden. De manier waarop Mansur naar de titel reed in Hagen belooft nog veel voor de toekomst. Met ongelooflijk veel overzicht en overmacht sprong Pedro Mansur met Hotmail des Forets naar de individuele children-titel, die dus voor het tweede jaar op rij naar Nederland komt. Van begin tot eind was Mansur oppermachtig en dat blijkt ook uit zijn totaal van 0 (!) strafpunten.

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