EK springen jeugd in 2024 bij De Peelbergen

In 2024 wordt het Europees kampioenschap springen voor de jeugd gehouden op de terreinen van het fraaie Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. Het kampioenschap, waar de beste Young Riders, Junioren en Children uit heel Europa het tegen elkaar opnemen staat op de agenda van 16 tot en met 21 juli 2024.

In juni werd het EK door de FEI al toegekend aan ‘De Peelbergen’, maar nu is dan ook de datum definitief. Dit kampioenschap is het enige Europese kampioenschap dat in 2024 in ons land wordt georganiseerd voor de hippische sector.

Enorm verheugd

“Vandaag zijn we enorm verheugd om de definitieve data voor het 2024 Europees Kampioenschap Springen voor Young Riders, Junioren en Children bekend te maken”, zegt Managing Director Ken Ruysen. “De voorbereidingen zijn al begonnen voor de Europese Kampioenschappen, we zijn er dan ook zeker van om van dit evenement een gedenkwaardige gebeurtenis te maken.”

Mooie sport

FEI President Ingmar de Vos vertelde: “De komende jaren hebben we mooie sport om naar uit te kijken, […], in de aankomende twee jaar hebben we verschillende kampioenschappen toegewezen gekregen. De FEI-kalender is drukker dan ooit en we kijken dan ook uit naar vele onvergetelijke momenten.”

Al in volle gang

Het team van Equestrian Centre De Peelbergen heeft er zin in. “De voorbereidingen zijn al in volle gang en we zijn enorm gemotiveerd om ervoor te zorgen dat het Europees Kampioenschap Springen 2024 voor Young Riders, Junioren en Children de verwachtingen overtreft en we willen een onvergetelijke ervaring creëren voor alle betrokkenen. Iets waar paardensportliefhebbers, supporters en mediavertegenwoordigers van over de hele wereld echt naar uit kunnen kijken.”

Bron: KNHS / Peelbergen