TeamNL en Vrieling stijgen naar plaats 7: ‘Onze ruiters hebben fantastisch gereden’

Op de tweede dag van het Europees kampioenschap springen in Milaan zijn de springruiters van TeamNL knap opgeklommen naar de 7e plaats in het landenklassement. Daarmee heeft Nederland zich geplaatst voor de finale van de landenwedstrijd die vrijdagmiddag verreden wordt. Jur Vrieling is na twee onderdelen de hoogstgeplaatste ruiter in oranje jas, hij staat eveneens op de 7e plaats, maar dan in het individuele klassement met slechts 1.62 strafpunten. “Onze ruiters hebben fantastisch gereden en daar ben ik heel blij mee”, vertelt bondscoach Jos Lansink tevreden.

Na de matige openingsronde van gisteren herpakten de Nederlandse springruiters zich vanmiddag knap. Onder leiding van bondscoach Jos Lansink klom het team maar liefst 5 plaatsen in het klassement. Nederland staat nu 10 strafpunten achter op de leider in het landenklassement Duitsland.

Willem Greve

Willem Greve en zijn hengst Highway TN (v. Eldorado van de Zeshoek) was de eerste Nederlandse teamruiter die de mooie graspiste in Milaan mocht binnenrijden. Hij leek foutloos te blijven in het uitdagende maar faire parcours, maar op de uitsprong van de laatste dubbel tikte Highway TN nog net een balk uit de lepels. Met slechts vier extra strafpunten klom Greve naar de 34e plek in het tussenklassement.

Maikel van der Vleuten

De tweede teamruiter Maikel van der Vleuten leverde een geweldige prestatie door zijn pas 9-jarige O’Bailey vh Brouwershof N.O.P. (v. Darco) zonder springfouten naar de finish te rijden. De combinatie liep door een minimale tijdsoverschrijding 1 strafpunt op, maar leverde een belangrijke bijdrage aan het teamresultaat . Van der Vleuten klimt door zijn goede rit in het individuele klassement van de 58e plaats naar de 27e plaats.

Jur Vrieling in grootse vorm

De man in grootse vorm is Jur Vrieling. Vrieling reed net als gisteren een solide en vooral een heel belangrijke nulronde voor Nederland met zijn machtige schimmel Long John Silver N.O.P. (v. Lasino). Vrieling klimt daarmee de top tien binnen van het individuele klassement. En staat nu op 1.62 strafpunten op de zevende plaats.

Harrie Smolders

Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) maakte onder het zadel van Harrie Smolders tweemaal een springfout op de uitsprong van een dubbel en staat daardoor op de 56e plaats. Omdat slechts de vijftig beste ruiters verder mogen in het individuele kampioenschap, is Harrie daarvoor helaas uitgeschakeld. Uiteraard zal hij morgen wel als teamruiter in actie komen en proberen TeamNL aan een medaille te helpen.

Kim Emmen

Kim Emmen kwam dit EK als individuele deelneemster aan start met haar 10-jarige Inflame Go (v. Namelus R). Zij noteerde vandaag acht strafpunten en belandt daarmee op de 59e plaats. Voor Emmen houdt haar EK-debuut dan ook na vandaag op.

Twee gaten hoger

“Toen we parcours liepen wisten we al dat er veel kon gebeuren, het was een moeilijke en technische proef”, vertelt Jos Lansink. “Alles stond twee gaten hoger dan gisteren, dat had ik zeker na de proef van gisteren niet verwacht. Alles zat erin; een muurtje, plankje, kijkerige hindernissen en daarbij was de toegestane tijd niet overdreven ruim. Onze paarden sprongen allemaal heel goed, op het paard van Harrie na, dat heeft niet de vorm die hij de afgelopen weken had, maar dat kan gebeuren. Als hij kon praten zouden we wellicht beter snappen waar dat aan ligt”, zegt Lansink berustend. “Onze ruiters hebben fantastisch gereden en daar ben ik heel blij mee.”

EK anders dan NK

De bondscoach is blij dat het resultaat vandaag beter was dan gisteren. “De paarden sprongen gisteren in principe ook goed, maar dan zie je toch dat het voor een aantal van onze paarden hun eerste grote kampioenschap is, en een EK is dan ook wat anders dan een NK. Dat zit hem in de druk, de entourage, de hoogte van de hindernissen, en de technische kant van de parcoursen. Daarom zijn we ook hier. Onze paarden moeten meters maken op dit niveau, en ik ben blij dat we dat gedaan hebben”, besluit Lansink.

