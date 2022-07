EK springen Oliva: Children-team begint met nul strafpunten

Het Children-team staat na de eerste wedstrijd van het Europees kampioenschap in Oliva op nul strafpunten. Met drie foutloze ronden van Jesse Berkers, Faye Louise Vos en Renske Middendorp deelt het team van Edwin Hoogenraat de koppositie met acht landen. In de openingswedstrijd ging het om strafpunten en niet om tijd, zoals bij de junioren en young riders.

Jesse Berkers had voor oranje de eerste startpositie geloot. Hij liet zijn schimmel Aragon Happhira (v. Corland) mooi ontspannen rondgaan. De merrie sprong heel goed en foutloos. Een goed begin voor het team van bondscoach Edwin Hoogenraat. Na afloop vond Jesse zich op plaats 25 en was daarmee de hoogst geklasseerde van TeamNL.

Faye Louise Vos

Faye Louise Vos en Monica LH (v. Verdi TN) lieten het er ook heel makkelijk uitzien. Nergens kwamen ze in de buurt van de balken en dat betekende de tweede foutloze ronde voor het team.

Yoni van Santvoort

Yoni van Santvoort heeft de meeste ervaring van het team en reed een sterke ronde met haar frisse en sterk springende Esprit (v. Sir Scandic). Op de allerlaatste hindernis, een steilsprong, tikte Esprit de delicate witte plank licht aan. Deze viel naar beneden. Vier strafpunten was het niet meetellende resultaat voor het team. Yoni neemt deze wel mee in het vervolg van de titelstrijd.

Renske Middendorp

Renske Middendorp had haar handen vol aan Dos Lunas Galaxie (v. A D C Chantecler Z), maar dat weerhield haar er niet van om heel netjes en geconcentreerd te blijven rijden. Daarmee begon ze foutloos aan het kampioenschap. En zette het team daarmee in een goede uitgangspositie met nul strafpunten.

Emma Heijligers

Nederlands kampioenen Emma Heijligers en routinier Sambucca (v. Sandro Boy) kwamen met vier strafpunten over de finish. De tijd was snel waarmee ze op plaats 52 de wedstrijd afsloten.

Van de 94 deelnemers wisten er 49 foutloos te blijven over het parcours van de bekende Santiago Varela, die vorig jaar de parcoursen van de Olympische Spelen ontwierp. In het landenklassement staan negen landen met 0 strafpunten gedeeld eerste. Er doen 19 teams mee. De volgende manche voor de Children is vrijdagochtend om 8.30 uur. Zaterdagmiddag is de tweede en beslissende manche van de landenwedstrijd.

Uitslag

Tussenstand landenklassement

Bron: KNHS