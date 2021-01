El Barone 111 Z verhuist naar Malin Baryard-Johnsson in Zweden

De Belgische springruiter Pieter Kenis neemt afscheid van de negenjarige El Barone 111 Z (v. Emerald), die hij tot en met 1,45m-niveau in de sport uitbracht. Lövsta Stuteri maakt bekend dat de hengst wordt verplaatst naar Malin Baryard-Johnsson in Zweden.

”Ik ben ontzettend blij om met zo’n veelbelovend supertalent te mogen werken en kijk uit naar onze toekomst samen,” zegt Baryard-Johnsson.

Focus op competitie

El Barone 111 Z heeft in België al meerdere goedgekeurde zonen voortgebracht en was een populaire hengst. Nu zal de hengst zich richten op de competitie en samen met Malin Baryard-Johnsson de sport ingaan. ”We kijken ernaar uit om Malin met hem te zien concurreren in de grote arena’s”, vertelt Malin Cohlin, Hengstenhouderijchef van Lövsta.

Bron: Horses.nl/Galop.be/Lövsta Stuteri