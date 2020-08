Elike Morsink, Thijmen Vos en Joyce Wolters scoren op openingsdag DYF

De eerste dag van het Dutch Youngster Festival (DYF) in Wierden leverde donderdag drie Nederlandse zeges op. Elike Morsink won in de ochtenduren de rubriek over 1,40 m. voor de Small Tour bij de young riders. Thijmen Vos reed bij de children in de Big Tour naar een overwinning in de proef over 1,30 m. Joyce Wolters tekende voor een mooi Nederlands slotakkoord door bij de ponyruiters in de Big Tour over 1,30 meter de snelste foutloze rit af te leveren.

“Het ging mooi, gemakkelijk en snel”, vatte Thijmen Vos zijn fraaie optreden bij de children samen. Met de veertienjarige ruin Calgary 56 (Carinjo x Cassini I) had hij de teleurstellende laatste dag van het NK prima verwerkt.

Liever medaille in Kronenberg

“Als je me vraagt of ik liever een medaille in Kronenberg had gewonnen of vandaag hier, dan had ik voor het eerste gekozen. Maar dat is niet gelukt, omdat ik net iets te langzaam was en twee keer een pechfout had in de beslissende manches. Vandaag was voor mij meer een voorbereiding op de landenwedstrijd, waaraan ik zondag hoop mee te doen. In de tweede fase wilde ik vlot rijden en dat ging sneller dan ik had verwacht. Ik kon overal strak langs. Calgary is van nature snel, springt goed en is heel voorzichtig. Eigenlijk hoef ik nooit bang te zijn dat ik een fout maak met hem.”

In voetsporen van ouders

De veertienjarige leerling van de derde klas havo van Loot-school Het Noordik in Almelo hoopt in de voetsporen te treden van zijn ouders Robert Vos en Annet Willems, beiden volop actief in de paardensport. Niet verrassend: “Ze zijn mijn coaches. Ze helpen me als ik een parcours loop en leggen me na afloop uit wat ik beter had kunnen doen. Ik hoop zo hoog mogelijk in de topsport terecht te komen. Lukt dat niet, dan wordt het de handel.”

Weg te gaan

Voorlopig heeft Thijmen Vos nog een weg te gaan. Om te beginnen vrijdag met de Grote Prijs bij de children. Dan start hij, vrijwel zeker met Calgary uitverkozen in de landenploeg voor zondag, zijn andere troef Theo 149. Met de elfjarige ruin eindigde hij donderdag in de lichte tour als tiende.

Morsink: ‘Leuk in eigen regio’

“Het is altijd leuk om in eigen regio te winnen”, vond een breed lachende Elike Morsink na afloop van de rubriek over 1,40 meter voor de Small Tour bij de young riders. “We komen natuurlijk geregeld in Wierden en dicht bij huis eerste worden, dat vind ik ook wel iets hebben. Het liep wel fijn vandaag, het was een mooi parcours om in het ritme te komen. Ik heb geprobeerd de korte lijnen te zoeken en dat is mooi gelukt.”

Graadje hoger

Het afgelopen weekend nam ze net als streekgenoot Thijmen Vos deel aan het NK. Ze werd negende. “Daar ging ik niet naar toe om mee te doen om de medailles. Ik ben nog niet echt in het ritme bij de young riders en het is toch een graadje hoger dan de junioren. Ik was redelijk tevreden, al had ik in het laatste parcours op wat meer gehoopt.”

Fantastische instelling

Met haar twaalfjarige merrie Dakina II (v. Indoctro) legde de negentienjarige amazone de complete concurrentie haar wil op. Onder hen haar een jaar oudere zus Claudia met de achtjarige merrie Cekina Z, die vierde werd. “Ik heb bewust met haar voor de lichte tour gekozen, omdat ik haar een beetje wilde sparen voor de Grote Prijs van vrijdag. Ik ben echt dol op dat paard. Ze heeft een fantastische instelling en als ze voor je rijdt, merk je dat ze dat ook voelt.”

Jonge paarden ook leuk

De tweedejaars studente biomedische technologie aan de Universiteit Twente kijkt per dag wat de sport haar brengt. “Dan zien we wel waar het schip strandt”, klinkt het nuchter. “Ik vind het ook leuk om bezig te zijn met jonge paarden. Maar mijn zussen Veronique en Claudia en ik hebben alle drie wel de instelling dat als we iets doen het ook goed willen doen.” Ze hoopt het zowel in de Grote Prijs en de landenwedstrijd in Wierden nog een keer te mogen bewijzen.

Joyce Wolters maakt feest compleet

De trilogie van Nederlandse zeges werd op het eind van dag gecompleteerd door Joyce Wolters en haar 14-jarige ruin Karl van Orchid’s (v. Kanshebber) in de Big Tour bij de pony’s. Met Myla van Andel en haar achtjarige vosmerrie Uriel (v. Matchello) bleef ook de tweede prijs in eigen land.

