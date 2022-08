Elin Ott wint 3* 1.50m Herning, Marc Houtzager met springfout in top-8

Naast het Wereldkampioenschap springen staan er ook verschillende bij-rubrieken op het programma in Herning. Marc Houtzager komt daar met Holy Moley voor Nederland aan start en is de hele week al goed in vorm. Voorafgaand aan de ontknoping van de individuele strijd op het WK werd en een CSI3* proef gesprongen over een hoogte van 1.50m. De winst was hier voor de Zwitserse Elin Ott. Houtzager zag helaas een balk vallen maar finishte alsnog op een mooie achtste plaats.

Dat het een zware opgave was blijkt wel uit het geringe aantal nulrondes. Van de 46 starts halen 42 combinaties de finish. Van deze 42 combinaties wisten maar 12 de lei schoon te houden en zich te plaatsen voor de tweede ronde. Over beide rondes zette Elin Ott het beste resultaat neer en wint daarmee 13.750 euro. Marc Houtzager bleef met Holy Moley (v. Verdi) in de eerste ronde foutloos maar moest in de tweede ronde vier strafpunten noteren. Zijn snelle tijd was wel goed voor het achtste resultaat en 1650 euro.

