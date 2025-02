Elize van de Mheen en Michiel Brusse pakken prijzen in Valencia

Tot de zeskoppige barrage van het 1.45m in Valencia behoorden ook Elize van de Mheen en Michiel Brusse. Van de Mheen stuurde de tienjarige ruin Kes TN (v. Comme il Faut) zonder springfouten naar 41,89 seconden en pakte daarmee de vierde plaats. Voor Brusse en de Dallas VDL-zoon Duran Tk Z viel er één balk naar beneden.

De winst ging naar de Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar, die de voshengst Genaro Paulois in 39,25 seconden finishte. Brusse eindigde uiteindelijk op de zesde plaats en nam alsnog ruim 1500 euro mee naar huis. In het 1.40m viel de Nederlander ook al in de prijzen met de elfjarige ruin Jericho-S (v. Toulon), daar was er een zevende plaats.

Ook voor Elize van de Mheen was het niet de eerste envelop van vandaag die ze in ontvangst mocht nemen. In het 1,35m stuurde ze Royal Mail (v. Billy Tudor) naar de zesde plaats. De winst in deze rubriek ging naar de Nederlands gefokte Kansas van de Hagenhorst (v,. Glock’s London).

Uitslag

Bron: Horses.nl