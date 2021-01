Elize van de Mheen hoeft slechts handjevol heren voor te laten

Elize van de Mheen deed vandaag goede zaken op CSI Oliva. Met Ferdinand B (Verdi TN x Heartbreaker), waarmee ze vorig jaar zilver won op het NK voor Young Riders, stond ze haar mannetje bij de senioren. In het twee fasen over 1,40 m. hoefde de 19-jarige amazone slechts vier internationale topruiters voor te laten gaan.

In deze 103 deelnemers tellende rubriek pakte Jérôme Guery de winst. Hij klokte met Garfield de Tiji des Templiers (v. Quasimodo Z) de snelle tijd van 24,40 seconden. Alain Jufer en Golden Future MM (v. U-Darcor de Sjabri M) hadden er 25,19 seconden voor nodig. David Will en Colour My Life H (v. Cicero Z van Paemel) werden met 25,65 seconden derde.

Steve Guerdat op vier

Steve Guerdat reed PB Djazz d’Arvor (v. Quarz de Talma) in 26,00 seconden over de eindstreep. Dat was sneller dan de tijd van Elize van de Mheen (27,10 seconden).

Ook Suus Kuyten in de prijzen

Voor Nederland eindigde ook Suus Kuyten in de prijzen. Zij reed Iron Man 111 (v. Chatman) naar de 19e plek.

Uitslag

