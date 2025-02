Op de voorjaarstour in Valencia wist Elize van de Mheen vanmiddag goede zaken te doen: in het zadel van de tienjarige schimmelruin Kilimanjaro (v. Eldorado van de Zeshoek TN), gefokt door TH.P.P. Ter Huurne, was er een vijfde plaats in het 1,40m. direct op tijd en in de barrage van het 1,45m. reed ze het fokproduct van Maatschap Team Nijhof, Kes TN (v. Comme Il Faut), foutloos naar de derde tijd.

Sowieso was van de Mheen het weekend goed begonnen, want een dag eerder stuurde ze de door M. Rietberg gefokte Lorenzo R (v. Eldorado van de Zeshoek TN) naar de vierde plaats in het 1,30m.

Uitslagen

Bron: Horses.nl