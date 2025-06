Elize van de Mheen tweede in 1.45m Cannes

Elize van de Mheen bemachtigde vanmiddag met de tienjarige KWPN'er Kes TN (v. Comme il Faut) de tweede plaats in het 1.45m in Cannes. In de barrage bleef ze met het fokproduct van Team Nijhof foutloos en klokte met 39,34 seconden de tweede tijd. Van de Mheen heeft de ruin sinds oktober 2021 onder het zadel. In mei vielen ze in Ermelo nog in de prijzen door derde te worden in de Grote Prijs.