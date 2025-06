Op het toneel van de Longines Global Champions Tour of Cannes wist Elize van de Mheen zojuist tweemaal de top vijf binnen te springen in het 2* 1,45m. Met de Verdi-zoon Q Verdi noteerde de amazone een foutloze rit in de tweede tijd, in het zadel van de tienjarige ruin Kes TN (v. Comme il Faut) hield Van de Mheen eveneens alle balken in de lepels met een vijfde plaats tot gevolg.

Van de Mheen is in vorm dit weekend: gisteren finishte ze beide paarden ook al foutloos in het 1,40 m. en pakte met de schimmelruin Q verdi nog een zevende plaats mee.

Uitslag

Bron: Horses.nl