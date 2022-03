Elize van de Mheen wint finale 7-jarigen met Kilimanjaro

Elize van de Mheen heeft met Kilimanjaro (Eldorado van de Zeshoek x Quality Time TN) de finale voor zevenjarigen op de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva gewonnen. De amazone stuurde de KWPN-merrie, die ze pas sinds kort onder het zadel heeft, in de barrage foutloos over de finish in 39,27 seconden.

Met die tijd bleven Van de Mheen en de merrie, die voorheen werd gereden door Jasmin Seppälä en Monique van den Broek, een paar tienden van een seconde voor op Kevin Thornton en Champions League (Cristallo I x Lancer III). Mart IJland veroverde ook een plekje in de top tien. Hij kreeg met Kymette E (Detroit VDL x Odermus) een balk, maar was met 39,57 seconden op de klok wel de snelste met vier strafpunten. Dat leverde hem de zevende prijs op.

Plaatsen twee t/m vijf

In de finale voor zesjarigen deden de Nederlandse combinaties uitstekende zaken. Daan van Geel werd met Lumanda I (Gaspahr x Ukato) tweede, hij voltooide de barrage foutloos in 38,08 seconden. Belinda de Graaf werd met Lalalie T&L Z (Lavallino ter Klomp x Heartbreaker, 0/38,44) derde, Liesje Vrolijk eindigde met Liesje Vive (Vigo d’Arsouilles x Numero Uno, 0/38,75) op de vierde plaats en De Graaf maakte met haar andere paard Lou Lou’s Star (Doonini Z x Van Gogh, 0/39,88) de top vijf compleet.

Vijfjarigen

In de finale voor vijfjarigen was er ook een Nederlandse podiumplek: Hessel Hoekstra had voor zijn barrage met Mister SFN (Grandorado TN x Haarlem) 36,68 seconden nodig en werd daarmee derde. Liesje Vrolijk werd hier vijfde, met Mamalou Fairy (Bubalu VDL x Vigo d’Arsouilles) finishte ze foutloos in 36,94.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl