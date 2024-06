Elize van de Mheen wint op Outdoor Gelderland: ‘Kilimanjaro is one of a kind’

Elize van de Mheen won gisteren de Double M Stables Small Tour op Outdoor Geldrland. Met de Eldorado van de Zeshoek-dochter Kilimanjaro dook de amazone in de 1.40m direct op tijd als enige onder de 60 seconden en gaf daarmee de concurrentie het nakijken. Lars Kuster eindigde op de tweede plaats en werd in de B-groep ook nog eens derde. Daarnaast werd hij met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) ook nog eens derde in het hoofdnummer van de dag.

“Ik reed lekker mijn rondje en het voelde wel snel, maar het was wel een verrassing dat het er een één verscheen op het bord nadat ik over de finishlijn kwam. Kilimanjaro, of Kili zoals wij haar nemen, is ‘one of a kind’. Ze heeft maar één oog en dat betekent dat je als combinatie heel goed op elkaar moet zijn ingesteld. En natuurlijk moet ik er ook rekening mee houden onderweg, want ze ziet aan één zijde niets. We voelen elkaar zo aan, we zijn echt een team geworden. Kili is echt één van mijn favorieten paarden door onze speciale band. We hebben hoe dan ook een supergoed begin van Outdoor Gelderland. Ik ben heel benieuwd wat het weekend ons brengt”, vertelt 1.40m-winnares Elize van de Mheen na afloop.

Nederlandse top vijf

De gehele top vijf werd rood-wit-blauw gekleurd. Van de Mheen verwees Lars Kuster met Idylle of Romance (v. Andiamo Z) naar de tweede plaats en Wout-Jan van der Schans en A.S. Eden (v. For Fashion) maakten met 0/62.35 de top drie compleet. Meike Zwartjens en Twindam Z (v. Twister de la Pomme, 0/63.84) werden vierde en Doron Kuipers volgde met Qio van het Oosthof (v. Baloubet du Rouet, 0/64.37) op vijf.

Porter aan de leiding

In de B-groep maakte Amerikaan Lucas Porter de dienst uit. Met Lingulio O (v. Singular LS La Sille) bleef hij foutloos in 60.90 seconden. ““Lingulio O is nog een jong paard, maar van nature echt een wedstrijdpaard. Hij wil graag winnen en doet altijd zijn best. Hij kan ook zo makkelijk een snelle ronde neerzetten zonder dat ik te veel van hem vraag. Het was een fijne proef om de week mee te beginnen en de rit voelde fijn. Dat ik hier weg kon lopen met de winst, kwam als verrassing.” Lars Kuster werd in deze groep derde door Karlotte DDH (v. Emerald) in 0/63.06 over de finish te sturen. Eric ten Cate en Indendo (v. Q. Breitling LS) eindigden vijfde.

1.45m prooi voor McCarthy

In het hoofdnummer van de dag, de Dekstation de Havikerwaard Prijs, reed Lars Kuster zich nogmaals in de prijzen. Met Heaven of Romance bleef hij in de 1.45m foutloos met 61.99 seconden op de teller. Simon McCarthy greep de winst. De Ierse ruiter stuurde Narcotique van het Dingenshof (v. Harley VDL) in 58.45 seconden over de eindstreep. “Ik wilde natuurlijk een gooi doen naar de winst, maar toen zag ik Richard Vogel en Sophie die korte draai maken voor de watersprong. Dat durfde ik niet aan en ik zag de overwinning al in rook opgaan. Narcotique voelde de eerste drie sprongen zo fijn aan, dat ik toch besloot ervoor te gaan. Ze is van nature een supersnel en voorzichtig paard. Het rondje voelde goed en mijn tijd bleek genoeg voor de winst!”

