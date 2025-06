Ella Wolleswinkel en Bethany Vos springen naar zeges op slotdag Zuidwolde

Op de slotdag van CSIO Zuidwolde waren er twee Nederlandse overwinningen: Bethany Vos en haar vertrouwde Nashville B (Nibelungenheld) wonnen de 1,25 m. pony small tour, in de CSIJY Small Tour was het Ella Wolleswinkel die met de KWPN-merrie Mybella (Cornet Obolensky) het oranjepodium aanvoerde.

De pony small tour werd over twee fasen gereden. Van de elf combinaties bleven er zes nul waarvan de 29,29 seconden van Vos de allersnelste bleek.

CSIJY Small Tour

Ook de small tour voor junioren en young riders, over een hoogte van 1,35 m., werd over twee fasen gereden. In het zadel van Mybella bleef Wolleswinkel voor op Nina Houtzager en Chaccotana (v. Chacco Gold). Sanne ter Haar wist met Dione Hcc (v. Dominator 2000 Z) het podium compleet te maken.

Grand Prix junioren en young riders

Het deelnemersveld van de Grote Prijs voor junioren tikte bijna de negentig combinaties aan. In de barrage reed Nina Houtzager de Toulon-dochter High Five foutloos naar de achtste plaats. Ook in de young riders GP eindigde er een Nederlandse combinatie in de top tien: met één springfout in het basisparcours was er een negende plaats voor Liesje Vrolijk en Liesje Vive (v. Vigo d’Arsouilles).

Bekijk hier alle uitslagen

Bron: Horses.nl