Ella Wolleswinkel trakteert zichzelf op verjaardagscadeau

Ellen Liem
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Ella Wolleswinkel trakteert zichzelf op verjaardagscadeau featured image
Ella Wolleswinkel met Mybella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De eerste dag van het CSI Youth in Opglabbeek kon niet beter van start gaan voor Ella Wolleswinkel. De amazone, die afgelopen maandag haar 17e verjaardag vierde, deed vandaag op de openingsdag van het jeugdconcours goede zaken. Met Mybella (v. Cornet Obolensky) sprong ze naar de overwinning bij de U25.


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