Ella Wolleswinkel trakteert zichzelf op verjaardagscadeau

waarbij hoofdprijs. over 32 won tweefasen U25-combinaties kregen Cornet de en Van de Wolleswinkel in 1,40 tijd een m. er Ella 26,34 vandaag negenjarige de ze de bleven Obolensky-dochter Met voorgeschoteld. snelle Mybella van finish verdiend de 14 seconden over klasse foutloos apart kwam De daarmee een was.

Duitsers Belgen en

Duitsers: Brianne rest en op vijf. twee, top op werd Belgen Beerbaum bezet op van Vermeir Geysen door Julia en De gedeeld Sonnen vier vijf en Witse Robin

Ook Bravenboer topklassering naar

deed amazone children. de zaken. Met Voor Gracia goede (v. hele Calvino ook Soleil tweede werd Bravenboer de Z) Nederland bij

Uitslag U25

Children Uitslag

Bron: Horses.nl