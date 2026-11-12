Ella Wolleswinkel trakteert zichzelf op verjaardagscadeau

De eerste dag van het CSI Youth in Opglabbeek kon niet beter van start gaan voor Ella Wolleswinkel. De amazone, die afgelopen maandag haar 17e verjaardag vierde, deed vandaag op de openingsdag van het jeugdconcours goede zaken. Met Mybella (v. Cornet Obolensky) sprong ze naar de overwinning bij de U25.
waarbij hoofdprijs. over 32 won tweefasen U25-combinaties kregen Cornet de en Van de Wolleswinkel in 1,40 tijd een m. er Ella 26,34 vandaag negenjarige de ze de bleven Obolensky-dochter Met voorgeschoteld. snelle Mybella van finish verdiend de 14 seconden over klasse foutloos apart kwam De daarmee een was.
Duitsers Belgen en
Duitsers: Brianne rest en op vijf. twee, top op werd Belgen Beerbaum bezet op van Vermeir Geysen door Julia en De gedeeld Sonnen vier vijf en Witse Robin
Ook Bravenboer topklassering naar
deed amazone children. de zaken. Met Voor Gracia goede (v. hele Calvino ook Soleil tweede werd Bravenboer de Z) Nederland bij
Uitslag U25
Children Uitslag
Bron: Horses.nl
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