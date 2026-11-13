Ella Wolleswinkel wint opnieuw U25-rubriek in Opglabbeek

Op de tweede dag van het internationale jeugdconcours in Opglabbeek heeft Ella Wolleswinkel opnieuw toegeslagen in de U25-rubriek. Met Mybella (v. Cornet Obolensky) schreef de amazone het 1,35m tweefasen special op haar naam. Daarmee boekte de combinatie de tweede overwinning op rij.
de de Op prestatie. 24,16 bevestigden in die negenjarige de foutloos het openingsdag Het de U25-rubriek. eveneens duo met KWPN-merrie tweede fasen en de prestatie winnende Vandaag neer. bleef zette de Wolleswinkel concours waren fase seconden van en sterksten tijd van een ze in in beide
klassering een niet in kwamen top Nederlandse de deelnemers tot de overige rubrieken de vijf. In
Uitslagen.
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Bron: Horses.nl
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