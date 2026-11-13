Ella Wolleswinkel wint opnieuw U25-rubriek in Opglabbeek

Savannah Pieters
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Ella Wolleswinkel wint opnieuw U25-rubriek in Opglabbeek featured image
Ella Wolleswinkel met Mybella Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de tweede dag van het internationale jeugdconcours in Opglabbeek heeft Ella Wolleswinkel opnieuw toegeslagen in de U25-rubriek. Met Mybella (v. Cornet Obolensky) schreef de amazone het 1,35m tweefasen special op haar naam. Daarmee boekte de combinatie de tweede overwinning op rij.


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