Ella Wolleswinkel wint opnieuw U25-rubriek in Opglabbeek

de de Op prestatie. 24,16 bevestigden in die negenjarige de foutloos het openingsdag Het de U25-rubriek. eveneens duo met KWPN-merrie tweede fasen en de prestatie winnende Vandaag neer. bleef zette de Wolleswinkel concours waren fase seconden van en sterksten tijd van een ze in in beide

klassering een niet in kwamen top Nederlandse de deelnemers tot de overige rubrieken de vijf. In

Uitslagen.

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Bron: Horses.nl