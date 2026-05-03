Elnaggar nipt sneller dan Nanning in Grote Prijs Ermelo

Petra Trommelen
Nick Nanning Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Het scheelde niet veel, maar dat is in de springsport vaker het geval. De winst in de tweesterren Grote Prijs van Ermelo ging dan ook naar Ahmed Naser Elnaggar, die met Kennedy Hx (v. Vittorio) 0,24 seconden sneller was dan Nick Nanning met Mojo T.N. (v. Grandorado TN). Nanning was op zijn beurt ruim een seconde sneller dan Egor Shchibrik, die met de in Duisland goedgekeurde hengst Crack HV (v. Cornet Obolensky) derde werd.

