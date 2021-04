Emanuele Gaudiano begint de dag met winst in Den Bosch

In de eerste rubriek van de zondag op Indoor Brabant ging Emanuele Gaudiano er met Nikolaj de Music (v. Kannan) met de overwinning vandoor. Het Italiaanse duo bleef als enige foutloos onder de 52 seconden in deze 1,40m-rubriek op tijd. Het beste Nederlandse resultaat kwam van Jur Vrieling met Chabada de L'Esques (v. Quebracho Semilly), hij werd vijfde.

Gaudiano had in deze rubriek op tijd het meest te vrezen van zijn landgenoot Lorenzo de Luca, die zaterdag de 1,40m-rubriek met barrage won met Amarit D’Amour (v. Ashby). Vandaag bleef De Luca eveneens foutloos met de twaalfjarige ruin, maar was hij met 52,04 seconden net iets te langzaam voor de overwinning.

Top vijf

De top vijf werd verder compleet gemaakt door Jérôme Guery met Tango (v. Cooper van de Heffinck), die met 52,38 seconden derde werd en Max Kühner met Neugschwents Concordia (v. Comme il faut) met 54,98 seconden op de vierde plek. Vrieling volgde op de vijfde plek met 57,31 seconden op de klok.

Uitslag

Bron: Horses.nl