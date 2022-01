Emanuele Gaudiano niet te kloppen in Abu Dhabi, Bart Bles weer in de prijzen

Bart Bles is goed bezig in Abu Dhabi. Nadat hij eerder al met meerdere paarden klasseringen behaalde op het CSI in de Verenigde Arabische Emiraten, was het vandaag opnieuw raak. Met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck), waarmee de ruiter onlangs op hetzelfde concours ook al de Wereldbekerkwalificatie won, werd hij nu veertiende in het 1,50 m. met barrage.