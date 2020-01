Emanuele Gaudiano voor Italië naar Olympische Spelen Tokio

De in Duitsland woonachtige Emanuele Gaudiano mag voor de tweede keer op rij zijn thuisland Italië op de Olympische Spelen vertegenwoordigen als individuele starter. Na het afgelopen seizoen gaat hij met de door Gestüt Lewitz gefokte Chalou (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) ruimschoots aan kop in groep B.

Met de elfjarige hengst nam Gaudiano vorig jaar deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon en eindigde onlangs nog op de tweede plaats op de Wereldbekerwedstrijd in La Coruña.

Bron: Horses.nl/Instagram

