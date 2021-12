Emile Tacken bezet derde plek in 5* GP Riyadh

Peder Fredricson en Hansson WL (v.Hip Hop) gingen er vanmiddag vandoor met de winst in de Grote Prijs van het vijfsterren concours te Riyadh. De winnaar van Olympisch goud en zilver werd gevolgd door Kamal Abdullah Bahamdan en Emile Tacken met Cas (v.Viento Uno W).

Van de 18 deelnemers wisten er drie de lei schoon te houden en zij mochten gaan uitvechten in de barrage wie de hoofdprijs van 23.750 euro mee mocht nemen.

Als eerste ging Emile Tacken van start en hij kreeg al vlug een springfout waarna hij rustig naar huis reed in 45.73 seconden.

Jack van het Dennehof

Daarna was het de beurt aan Kamal Abdullah Bahamdan met de pas aangekochte Jack van het Dennehof (v.Toulon). Dit paard is in Nederland geen onbekende want onder Kim Emmen maakte deze hengst tot voor kort furore met als hoogtepunt de derde plaats in de door Sanne Thijssen gewonnen Grote Prijs van Rotterdam.

Laatste starter

Bahamdan wist in de barrage weer foutloos te blijven en stopte de klok op 41.56 seconden. Peder Fredericson wist als laatste starter wat hem te doen stond en hij slaagde daar net in. Foutloos in 35.14 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl