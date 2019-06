Emile Tacken en Cas voorbijgesneld door eenogige Winning Girl Z

“Ze was fantastisch!”, verwijst de winnares van de 1.45m ranking rubriek in De Peelbergen naar haar eenogige schimmel Winning Girl Z. De tienjarige merrie mist sinds twee maanden haar linker oog, maar dat pakt voor de in Nederland woonachtige Brit Deborah Jackson alles behalve slecht uit. Emile Tacken deed als enige Hollander in de barrage een gooi naar de winst. Met zijn grote ruin Cas (v. Viento Uno W) hield de Limburger de lei schoon en klokte de vierde tijd.

Van de 53 combinaties in de Parkhotel Horst Prix hielden tien duo’s het hout boven in de basisproef. In de barrage stippelde het parcoursbouwer team van Henk Linders een koers uit waarin men de tijd vooral in moest lopen in de bochten. “Daar heb ik het, nadat ik van hindernis 1 naar 2 een terug afstand kreeg, het laten liggen”, kijkt Tacken terug.

Insprong dubbel

“Ik had het gevoel dat ik in de bocht naar de dubbel iets voorzichtig moest zijn. Dat was voor mij toch de lastigste sprong, de insprong van de dubbel uit een rechtse bocht. Maar Cas ontwikkelt zich heel fijn. Hij kon nog wel eens wat heet worden, maar in een barrage als deze blijft hij nu goed bij me. Dus tevreden ben ik zeker”. In de tweede tijd finishte Khaled Abdulaziz Al Eid uit Saudi Arabië met Uto Kervec (v. Diamant de Semilly). Maar op de voorgenoemde insprong van de dubbel zag de Olympisch bronzen medaillist van 2000 een balk uit de lepels vallen en eindigde daarmee als negende.

Geen weerstand

“Ik mocht van mijn man geen weerstand bieden”, lacht Deborah Jackson als ze uitlegt hoe ze de snelste tijd behaalde. De amazone woont met haar man, Spaans springruiter Manuel Fernandez Saro, nog geen vijf minuten van De Peelbergen, in het dorpje Hegelsom. “Winning Girl Z is boven verwachting goed hersteld na haar operatie. Met haar eigenaar, Jos Hofma, hebben we overlegd dat wanneer ze zichtbaar ongemak zou ondervinden na het verwijderen van haar oog door een ontsteking, dan zouden we haar uit de sport halen. Gelukkig is ze weer helemaal de oude”. Jackson finishte als enige onder de 41 seconden grens in 40.84.

Top vijf

De tweede plaats was voor de Argentijnse Richard Kierkegaard. De kleinzoon van Leon Melchior, van dochter Marie Helene uit zijn eerste huwelijk, stuurde Contendro I- ruin Contiki met risico naar een finishtijd van 41.60. Daarmee verwees hij de bij Stal Hendrix trainende Alise Oken naar de derde plaats. De Amerikaanse stopte de chronometer met schimmelmerrie Shangri-La (v. Cardento) in 42.32 seconden. De Britse Chad Fellows completeerde de top vijf met Confident of Victory (v. Cornet Obolensky) in 42.82.

Bron: persbericht.