Emile Tacken in de prijzen in 1,50 m. Riyadh

Emile Tacken had Cas (Viento Uno W x Andiamo) vandaag uitstekend aan het springen. In het hoofdnummer van CSI Riyadh, een 1,50 m. direct op tijd, was de ruiter met zijn KWPN-ruin op weg naar een hoge klassering. Door een tijdfout werd het uiteindelijk de achtste prijs.