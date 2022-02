Emile Tacken in top vijf 1.45m Kronenberg

Als laatste starter voorkwam Soren Pedersen zojuist dat Emile Tacken op de derde plaats eindigden in het 1.45m in Kronenberg. De Deen bleef met de bij Zangersheide geregistreerde Chico Z (v. Clinton I) foutloos in de barrage en zette de snelste tijd op het scorebord van 40,46 seconden.

Voor de barrage kwalificeerden zich negen combinaties. Rogier Linssen en Emile Tacken bleven in de eerste omloop foutloos en mochten door naar de barrage. Linssen zag met de negenjarige Dancing Nini Z (v. Davidoff BB) twee balken vallen en werd zevende. Tacken kreeg vier strafpunten met de 15-jarige KWPN’er Cas (v. Viento Uno W), maar reed een snelle barrage in 40,72 seconden. Dit leverde hem de vierde plaats op. In december was Tacken met het fokproduct van M. van de Berkmortel nog succesvol in Riyadh door derde te worden in de Grand Prix.

Ahlmann op afstand tweede

Hannes Ahlmann had de winst al bijna binnen totdat Pedersen in de ring verscheen voor de beslissende omloop. Na een flitsende foutloze barrage in 43,43 seconden moest Ahlmann met de schimmel Baloucan (v. Baloubet du Rouet) genoegen nemen met de tweede plaats.

Housen derde

Alexander Housen werd derde met de Casall-zoon Casillas van de Helle. De Belg noteerde vier strafpunten en een tijd van 39,96 seconden. Hiermee was hij de snelste ruiter met vier strafpunten.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl