Emilia Löser blijft rits Nederlanders voor in Grote Prijs Kronenberg

Petra Trommelen
Maikel van der Vleuten hier met Beauville Z N.O.P. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Met acht Nederlandse combinaties in de veertienkoppige barrage van de 1,45 m Grote Prijs van Kronenberg waren de kansen voor Oranje uitstekend. Toch was het de Duitse amazone Emilia Löser die haar tienjarige hengst Chacoothargos Ps Old (v. Chacoon Blue) het snelst over de eindstreep loodste. Op de tweede plaats eindigde Maikel van der Vleuten met Jesther (v. Cardento), gevolgd door Bart Lips met Lancaster W (v. Glenfiddich VDL).


