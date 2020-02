Emilion-nakomeling wint in Damme

In de vandaag verreden 1.40 m.-rubriek in Damme ging de winst naar Benjamin Wulschner met Fabiélla BH (Emilion x Carbano).

Fabiélla BH is gefokt door VDL Stud. Als tweede is geëindigd Hans-Jörn Ottens met de Nederlands gefokte Gotha 23. Dit paard is een nakomeling van Arrezo en is gefokt door W. Beyers. De derde prijs was voor de bekende Rolf-Göran Bengtsson en de nakomeling van Comme Il Faut, Clara Faut.

Enige Nederlander:

De enige Nederlander in deze rubriek kwam hier met twee paarden van start en dat is Paul van Wylick. Hij eindigde met Griffith op de 4e plaats. Griffith is een afstammeling van Vingino en is gefokt door H.J.H. van Wylick. Paul’s tweede troef, het paard Dalihay (v. Van Gogh) zat helaas niet bij de beste tien.

Bron: Horses.nl