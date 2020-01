Emma Augier de Moussac van Olympisch ticket naar geschorst

Om nog onduidelijke redenen is Emma Augier de Moussac door de FEI geschorst. Tot vorige week scheen het zonnetje nog volop voor de Tsjechische amazone. Drie van de vier Oekraïense ruiters voldeden niet aan de individuele eisen voor de Olympische Spelen en daarmee ging hun ticket naar Tsjechië. Helaas was die vreugde voor Augier de Moussac van korte duur.

Een woordvoerder van de FEI verklaarde aan Spring-Reiter.de het volgende: “Om de integriteit van het lopende juridische proces te handhaven, kan de FEI op dit moment nog geen commentaar geven op de schorsing.”

Augier de Moussac is één van de meest getalenteerde jonge amazones in Europa en nam al deel aan de Wereldruiterspelen in 2014 en 2018 en het Europees kampioenschap van 2017 in Gothenburg.

Bron: Spring Reiter