Emma Bocken bovenaan in Lichtenvoorde

Op de openingsdag van CSI Lichtenvoorde heeft Emma Bocken gelijk haar eerste overwinning te pakken. Met Rinken Z (Riscal La Silla x Cassini I), waarmee de amazone eerder deze maand ook al twee proeven won op Jumping Indoor Maastricht, won ze bij de junioren het tweefasen.

Bocken klokte met de Zangerheide-merrie de snelle tijd van 26,03 seconden. Daarmee verwees ze Jone Illi naar de tweede plaats. De amazone uit Finland kwam met Verdi TN-dochter Eolita L in 26,21 seconden over de eindstreep. De Britse amazone Tabitha Kyle pakte het derde geld. Met Indiana D’ayrifagne (v. Orlando) finishte ze in 26,35 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl