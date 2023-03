Emma Bocken maakt winnende comeback in Opglabbeek

Emma Bocken, die op CSIO Youth Opglabbeek weer haar eerste internationale wedstrijd rijdt na een operatie waardoor ze meerdere weken uit de running was, gaat verder met winnen. Met de Zangersheide-gefokte Riscal la Silla-dochter Rinken Z won ze vandaag een twee fasen special U25YJ-rubriek over 1,30m. Met twee foutloze fasen en een tijd van 28,18 seconden was Bocken de beste van alle zeventig deelnemers.

Na een zeer succesvol 2022 met meerdere overwinningen op rij, onder andere in Maastricht, Lichtenvoorde en Kronenberg, blijken Bocken en Rinken Z nog steeds een klasse apart. Ze waren in de rubriek van vandaag een kleine seconde sneller dan de Zweedse Josephine Olsson en Royale Atlas T (v. Empire 1115).

Britt Schaper veroverde ook een plaats bij de beste tien. Met Bokito van de Woestenheide (v. Brantzau VDL) finishte op 31,03 en werd daarmee achtste.

