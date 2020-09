Emma Bocken pakt derde plaats in Sentower Park

Gisteren werd op het Sentower Park in Opglabbeek een 1,40m- rubriek verreden. Emma Bocken en Sambucca (Sandro Boy x Quattro B) deden goede zaken door de derde prijs mee naar huis te nemen. Bocken bleef in de barrage foutloos en zette een tijd neer van 47,19 seconden.

De Belgische Alexander Housen schreef de rubriek op zijn naam met Duel de Hsp (Diamant de Semilly x Calido I). Housen klokte in een snelle tijd van 45,61 seconden. De tweede plaats is voor Anastasiya Bondarieva met Capri (L’esprit x Calvados). Zij finishte in 46,15 seconden.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl