Emma Bocken pakt zevende plaats in Sentower Park

De eerste rubriek van vandaag in Sentower Park, de 1,40m twee-fasen proef, viel ten prooi aan Benjamin Wulschner. Wulschner reed met Quidditsch 2 (Quintender x Cordalme Z) foutloos en finishte in 26,81 seconden. Emma Bocken en Sambucca (Sandro Boy x Quattro Boy) eindigde op de zevende plek. Zij reed twee foutloze fasen en finishte in 30,45 seconden. Een goed resultaat voor de amazone na de vijfde plaats van gisteren en de zesde plaats van vrijdag.

De tweede plaats was voor Thomas Brandt met Deliah de Semilly (Diamant de Semilly x Argentinus). Dit duo kwam foutloos in 28,27 seconden over de finishlijn. Derde werd Rolf-Göran Bengtsson met zijn paard Clara Faut (Comme Il Faut x Corghano). Bengtsson finishte in 28,87 seconden.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl