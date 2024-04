Emma Emanuelsson en Canbella Blue PS klasse apart in lastige Grand Prix van Arezzo

De viersterren Grand Prix op de Toscana Tour in Arezzo kende slechts twee deelnemers. Alleen Emma Emanuelsson en Philipp Weishaupt slaagden er in om in het lastige basisparcours van de Italiaanse parcoursbouwer Uliano Vezzani. In de barrage legde de Zweedse amazone haar Duitse concurrent het vuur aan de schenen en dat leverde haar een fantastische overwinning op.

Het veertien hindernissen tellende basisparcours van Uliano Vezzani bevatte al zijn kenmerkende ingrediënten. Omdat de rubriek gold als MER-kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs én de Europese Kampioenschappen van 2025, bouwde Vezzani een technisch uitdagend parcours, waar zelfs de beste ruiters van de wereld een flinke kluif aan hadden.

Basisparcours

Emma Emanuelson was met Canbella Blue PS (v. Cantolar) de eerste die er in slaagde om het basisparcours foutloos en binnen de toegestane snelheid uit te rijden. Pas aan het einde van de rubriek kwam de tweede combinatie, Philipp Weishaupt met Zineday (v. Zinedine) foutloos aan de finish.

Emanuelson onverslaanbaar

Emanuelson beet het spits af in de barrage en zette met de tienjarige Hannoveraans-gefokte merrie een prachtige ronde neer. Foutloos in 41,62 seconden. Daarmee voerde ze de druk voor Weishaupt flink op. De Duitse topruiter kreeg al vrij vroeg in zijn barrage twee balken en hield daarna het tempo wat lager om de schade beperkt te houden. Met 8 strafpunten en 47,48 seconden op de teller moest hij het hoofd buigen voor Emanuelson.

Bron: Horses.nl/WoS