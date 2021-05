Emma Stoker en Kontador VDM winnen GP Opglabbeek

De CSI3* Grote Prijs in Opglabbeek van afgelopen zondag is gewonnen door Emma Stoker en Kontador VDM (Eldorado van de Zeshoek TN x For Pleasure). De BWP-ruin bleef in de barrage een tiende van een seconde voor op Abdel Saïd en Jumpy van de Hermitage (Toulon x Darco).

In het basisparcours van de hoofdrubriek van zondag bleven veertien combinaties foutloos. Acht daarvan slaagden er in om in de barrage nogmaals alle balken in de lepels te laten liggen. Hoewel Stoker al vrij vroeg in de barrage aan start verscheen, zette ze met 34,02 seconden op de teller een zeer scherpe tijd neer, waarbij alleen Saïd nog in de buurt kwam.

Voor Nederland zaten er geen top tien klasseringen in. Michael Greeve met Guan GJB (Namelus R x Sydney) en Frank Schuttert met Kinky Boy van het Gildenhof (Nabab de Reve x Darco) kregen beiden een balk in de barrage.

Uitslag.

Bron: Horses.nl