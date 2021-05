Emmen blijft Renwick voor bij zevenjarigen

Kim Emmen liet vanmiddag van zich horen door de rubriek voor zevenjarigen in Bonheiden op haar naam te schrijven. In het zadel van de Iers gefokte Rockwell RC (v. Kannan) legde ze het twee fasen-parcours foutloos af en zette ze de winnende tijd neer van 26,97 seconden.

Laura Renwick deed er alles aan om Emmen van de troon te stoten, maar het lukte net niet. Met de vos Cottee (v. Asterix E Z) kwam ze zonder kleerscheuren door het parcours, maar ze had 0,56 seconden langer nodig om te finishen.

KWPN’er Just a Dream derde

Harm Lahde maakte de top drie compleet met de KWPN’er Just a Dream (v. VDL Zirocco Blue). Met het fokproduct van de familie Nooren legde de Duitse springruiter het parcours foutloos af in 27,56 seconden. Met deze tijd eindigde hij nipt op de derde plaats. In mei deed hij met de schimmel ook al goede zaken in Opglabbeek. Bij de jonge paarden won hij de twee fasen-rubriek en werd tweede in de rubriek direct op tijd.

Bron: Horses.nl