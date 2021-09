Emmen en Raijmakers jr. succesvol bij jonge paarden

Kim Emmen en Piet Raijmakers jr. zetten vanmorgen topklasseringen neer bij de zevenjarigen in Bonheiden. Emmen schreef de rubriek op haar naam met de bij AES geregistreerde Astrid's Lad (v. Luidam). Raijmakers jr. eindigde achter Emmen op de tweede plaats met de KWPN'er Jadzia (v. Rascin).

Emmen legde het tweefasen-parcours foutloos af en zette de winnende tijd op het scorebord van 27,56 seconden. Voor Emmen was dit de tweede goede prestatie van vandaag. Vanmorgen pakte ze ook al de derde prijs bij de vijfjarigen.

Raijmakers jr. tweede

Raijmakers jr. raakte het hout ook niet aan met Jadzia, maar was 0,31 seconden te langzaam om de zege op te strijken. Het paar was eind juli ook al goed op dreef door de tweede plaats te bemachtigen in een tweefasen-parcours.

Haep maakt top drie compleet

Pascale Haep maakte de top drie compleet met de vos Iashin Sitte (v. Bamako de Muze). Het paar bleef van het hout af en finishte in 29,18 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl