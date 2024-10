Emmen en Van Geel in de prijzen in Valencia

Kim Emmen is met Kaiser DMH (v. Cardento) vijfde geworden in het 1,45m in Valencia. In de direct op tijd stuurde de Britse Laura Renwick de KWPN-gefokte Kosmos A (v. Arezzo VDL) naar de overwinning. Daan van Geel werd in deze rubriek zevende en mocht eerder op de dag de vijfde prijs in ontvangst komen nemen in een twee fasen-parcours over 1,40m.

In het 1,45m was Laura Renwick met een foutloze ronde in 60,67 seconden verreweg de snelste. De Franse Marie Demonte kwam met Give Me One Reason DK (v. By Cera d’Ick) in 61,28 seconden nog het dichtst bij de winnares in de buurt. Kim Emmen deed met Kaiser DMH 66,60 seconden over haar parcours. Daan van Geel kwam met Kahlua-Carmen (v. F-One USA) in 67,67 aan de finish en eindigde op plek acht.

Van Geel vijfde

In het 1,40m sprongen Van Geel en Emmen beide fasen foutloos. Van Geel klokte met Popeye van de Nachtegaele (v. Balpar de Trebox Z) een tijd van 29,45 en dat leverde hem de vijfde prijs op. Emmen reed Quaker (v. FRH Quaid) in 36,86 over de eindstreep en belandde daarmee buiten de prijzen op plaats zestien. Luxemburger Victor Bettendorf reed Eagle Eye de la Roque (v. Vigo d’Arsouilles) naar de overwinning.

Uitslag 1,45m.

Uitslag 1,40m.

