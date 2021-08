Emmen en Wiering succesvol bij jonge paarden in Valkenswaard

Kim Emmen en Harrie Wiering zetten zojuist topklasseringen neer bij de jonge paarden in Valkenswaard. Emmen schreef de gecombineerde rubriek voor zes- en zevenjarigen op haar naam met de bij AES geregistreerde Astrid's Lad (v. Luidam). Wiering eindigde achter Emmen op de tweede plaats met de KWPN'er Jamal E.B. (v. Action Breaker).

Emmen legde het tweefasen-parcours foutloos af en noteerde de snelste tijd van 34,79 seconden.

Wiering tweede

Wiering liet met de hengst Jamal E.B. ook alle balken in de lepels liggen, maar was 1,79 seconden te langzaam om de zege op te strijken. De Nederlandse springruiter heeft de zoon van Action Breaker pas sinds april onder het zadel.

Meyer maakt top drie compleet

Tobias Meyer maakte de top drie compleet met de merrie Celebrity-H (v. Comme Il Faut). De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 36,62 seconden. Het paar was in juli in Valkenswaard ook al succesvol door een rubriek direct op tijd te winnen en op de tweede plaats te eindigen in een barrage.

Morsink, Jochems en Van Asten

Gerben Morsink, Kevin Jochems en Leopold van Asten belanden allemaal in de top tien. Morsink eindigde na een foutloze ronde in een tijd van 38,18 seconden op de vijfde plaats met Colina Z (v. C-Ingmar). Jochems werd achtste met Jannan Girl BH (v. Kannan). Het duo kwam foutloos over de finish in 39,47 seconden. Van Asten eindigde op de negende plaats met VDL Groep Julian (v. Caretino Gold). Ze finishten foutloos in 40,06 seconden.

