Emmen: ‘Ik heb drie kwartier met tranen in mijn ogen gestaan’

In de zinderende barrage van de Grote Prijs van Jumping Indoor Maastricht trok de nummer 28 van de Wereldranglijst Bertram Allen aan het langste eind en schreef de overwinning op zijn naam. Op de tweede plaats werd bemachtigd door nog een ruiter van wereldformaat Gerco Schröder, nummer 87 van de wereld. De eerste starter, de pas 23-jarige Kim Emmen zorgde voor een verrassing in Limburg: “Na mijn foutloze rit in de eerste omloop heb ik denk ik driekwartier met de tranen in mijn ogen gestaan."

Met startnummer 23 was het Frank Schuttert die de barrage veilig stelde. Na Schuttert kwamen nog vijf combinaties die de nul wisten vast te houden. Parcoursbouwer Louis Konickx was tevreden over het verloop van de wedstrijd. “Vooral de barrage was heel mooi. Dat was een relatief lang parcours met acht hindernissen waarin lange lijnen en veel wendingen elkaar afwisselde. Dat gaf echt mooie sport.”

Schröder zeer tevreden

In de barrage opende Kim Emmen de strijd met een mooie foutloze vlotte omloop. De drie ruiters na haar kwamen allen met springfouten de baan uit. De Ier Bertram Allen liet vervolgens zien dat het sneller en foutloos kon. Gerco Schröder deed daarna nog een moedige poging, maar met de grote Glock’s Cognac Champblanc kon hij niet aan de tijd van Allen komen. Schröder was zeer tevreden na afloop. “Ik ben heel blij met mijn tweede plaats. Mijn paard deed echt super zijn best en vocht er echt voor. De tijd stond in de eerste omloop wat krap en dat is niet in mijn voordeel met dit paard, maar het liep heel goed.”

Tranen in de ogen

De 23-jarige Kim Emmen (Raamsdonk) vertelt na haar geweldige derde plaats: “Na mijn foutloze rit in de eerste omloop heb ik denk ik driekwartier met de tranen in mijn ogen gestaan. Mijn paard heeft het echt geweldig gedaan hier, hij is drie dagen foutloos gebleven in de zware proeven. Normaal is het voor mij

met dit paard wat moeilijk om binnen de tijd te blijven, maar dat hadden we gisteren al goed geoefend. Vandaag ben ik direct vlot begonnen en het liep geweldig. Ik rijd nu zo’n drie jaar voor Erik Berkhof en ben enorm blij met alle kansen die ik krijg. In de barrage heb ik gewoon gedaan wat ik kon, ik ben nooit zo zenuwachtig dus dat scheelt al wel. Sinds enkele maanden train ik met Maurice van Roosbroeck en dat pakt heel goed uit. We waren al langer op zoek naar een trainer, maar dat is altijd best moeilijk. We wilden iemand vinden die niet teveel aan het rijden van mij als ruiter wil veranderen, en die ook de paarden in hun waarde laat. Anders werkt het niet, ik ben heel blij met deze samenwerking.”

Bron: KNHS