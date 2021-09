Emmen moet Wathelet voor laten in 1.45m Bonheiden

Kim Emmen beleeft een uiterst succesvolle dag in Bonheiden. Vanmorgen werd ze derde bij de vijfjarigen en won ze bij de zevenjarigen. Ze voegde daar zojuist de tweede plaats aan toe in de 1.45m-rubriek. In het parcours dat direct op tijd verreden werd, rekende ze op de twaalfjarige Warriors Glory (v. Warrior). Emmen bleef met de hengst van het hout af en kwam over de eindstreep in 61,06 seconden. Met deze tijd stond ze bovenaan totdat Gregory Wathelet daar een stokje voor stak.