Emmen pakt winst bij zevenjarigen, Raijmakers jr. derde

Kim Emmen liet vanmorgen ook van zich horen bij de zevenjarigen in Bonheiden. Met de Iers gefokte Rockwell RC (v. Kannan) schreef ze de tweefasen-rubriek op haar naam. Emmen noteerde in de tweede fasen de winnende tijd van 24,68 seconden. Ze was eind mei met de merrie ook succesvol in Bonheiden door twee rubrieken te winnen.