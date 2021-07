Emmen rijdt razendsnel naar winst bij zesjarigen

Kim Emmen trok vanmorgen de winst naar zich toe bij de zesjarigen in Bonheiden. Ze rekende in het tweefasen-parcours op Bentley (v. Emerald). De combinatie liet alle balken liggen en klokte de snelste tijd van 26,76 seconden. In juni was ze ook al succesvol in Bonheiden met de merrie door de winst te pakken in een tweefasen-rubriek.