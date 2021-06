Emmen zet succesreeks voort in Bonheiden

Kim Emmen is goed op dreef bij de jonge paarden in Bonheiden. Gisteren bemachtigde ze de tweede plaats in het tweefasen-parcours voor zesjarigen met Bentley 7 (v. Emerald) en vanmorgen voegde ze daar met de merrie de overwinning aan toe in de tweefasen-rubriek. Emmen bleef foutloos en klokte een razendsnelle tijd van 26,52 seconden. Hiermee laat Emmen zien dat ze met dit nieuwe jonge talent, die ze sinds april onder het zadel heeft, ook prijzen kan pakken.

Isidoor van Rompaey eindigde op ruime afstand op de tweede plaats. In het zadel van Miss Cloe ODTH Z (v. Mr. Cielo ODTH Z) liet de Belgische springruiter ook alle balken in de lepels liggen, maar was 1,12 seconden langzamer dan Emmen.

Spits derde

Thibeau Spits werd derde met de BWP’er Precious Dwerse Hagen (v. Cornet Obolensky). Het paar raakte het hout niet aan en finishte in 27,73 seconden.

Bron: Horses.nl