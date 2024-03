Emotionele Abdel Saïd wint LGCT Grand Prix van Doha

Abdel Saïd heeft vanavond de met 375.000 euro gedoteerde Longines Global Champions Tour Grand Prix van Doha gewonnen. In de tienkoppige barrage vormden de voor België uitkomende ruiter en Bonne Amie (v. A Big Boy) een klasse apart. LGCT-debutant Harry Allen reed, onder toeziend oog van zijn oudere broer Bertram, de Cachassini-zoon Calculatus naar de tweede plaats.

In een uiterst spannende barrage lieten Abdel Saïd en Bonne Amie een vlekkeloze rit zien en met twee tienden van een seconde versloeg hij Harry Allen. “Ik ben echt heel blij met haar. Ze is een fantastisch paard, maar het is ook echt een gevoelige dame. Vorig jaar verliepen de barrages met haar nog niet zo goed. Of ik overvroeg haar iets, of ik reed haar met niet genoeg gevoel. Vandaag voelde het echter alsof ze een stuk volwassener geworden is, met wat kleine veranderingen is ze echt gegroeid. Ik ben heel blij dat alles op z’n plek viel, ze heeft deze overwinning echt verdiend.”

De Nederlanders speelden geeft hoofdrol in de Grand Prix. Maikel van der Vleuten kreeg met Dywis HH (v. Toulon) een balk in het basisparcours en Jur Vrieling kreeg met El Rocco (v. Zirocco Blue VDL) 12 strafpunten.

Bron: Horses.nl/Persbericht